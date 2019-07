Seduta euforica per Milano e le Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -questa prima giornata di borsa della settimana. Eurolandia si è rinvigorita dopo la notizia per cui si vedrebbe in programma un nsulle tematiche commerciali ancora in sospeso.Sul mercato USA, scambi al rialzo per lo S&P-500.Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,48%. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,21%.Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +194 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,60%.su di giri Francoforte (+1,75%), andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +0,72%, e ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dell'1,04%.A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,14%, a 21.984 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dell'1,06% rispetto alla chiusura precedente. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,49%), come il FTSE Italia Star (0,4%).In buona evidenza a Milano i comparti automotive (+2,43%), tecnologia (+2,09%) e bancario (+1,96%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto alimentare, che riporta una flessione di -0,43%.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Pirelli, che vanta un incremento dell'8,22%.Effervescente Prysmian, con un progresso del 6,01%.Incandescente Leonardo, che vanta un incisivo incremento del 3,23%.In primo piano Fiat Chrysler, che mostra un forte aumento del 3,16%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -1,57%.Pensosa Diasorin, con un calo frazionale dello 0,68%.Tentenna Unipol, con un modesto ribasso dello 0,57%.Giornata fiacca per BPER, che segna un calo dello 0,56%.Al Top tra le azioni italiane a, Datalogic (+7,82%), Biesse (+4,30%), FILA (+4,05%) e Credem (+3,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Falck Renewables, che continua la seduta con -2,94%.Seduta drammatica per Tinexta, che crolla del 2,64%.Sotto pressione Zignago Vetro, che accusa un calo dell'1,86%.Scivola Inwit, con un netto svantaggio dell'1,62%.