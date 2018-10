Seduta euforica per Milano e le borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo il buon finale di Wall Street e Tokyo.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,135. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,55%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,92%.In discesa lo spread, che retrocede a quota 302 punti base, con un decremento di 8 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,41%.tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell'1,11%, in luce Londra, con un ampio progresso dell'1,23%, exploit di Parigi, che mostra un rialzo dell'1,59%.Buona la performance dei comparti materie prime (+1,67%), beni per la casa (+1,50%) e vendite al dettaglio (+1,33%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto automotive, che riporta una flessione di -0,45%.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri STMicroelectronics (+3,14%).Acquisti a piene mani su Moncler, che vanta un incremento del 2,62%.Effervescente CNH Industrial, con un progresso del 2,05%.Andamento positivo per Prysmian, che avanza di un discreto +1,91%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fiat Chrysler -1,47% dopo l'exploit della vigilia sui conti.Seduta negativa per Pirelli, che mostra una perdita dell'1,07%.Piccola perdita per Recordati, che scambia con un -0,65%, dopo l'ottima seduta di ieri (30 ottobre 2018) sulla scia della diffusione della trimestrale.del FTSE MidCap, Datalogic (+3,36%), Banca Ifis (+2,47%), Fincantieri (+2,21%) che costruirà una quarta nave per Virgin Voyagese, Mutuionline (+1,89%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Gima Tt -1,96%. Sotto pressione Amplifon, che accusa un calo dell'1,01%. Tentenna ASTM, che cede lo 0,67%.