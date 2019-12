Seduta euforica per le borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance su alcune indiscrezioni relative alla possibilità che si sia già trovato un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina., il settore manifatturiero e quello dei servizi europeo restano deboli mentre l'Istat prevede per l'Italia una crescita del PIL dello 0,9% nel 2019 e dello 0,6% nel 2020.Intanto Moody's ha alzato il rating sulle banche italiane, indicando che i prestiti problematici continueranno a diminuire.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia a 1,108. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,59%.Scende lo spread, attestandosi a +162 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,27%.tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell'1,09%, Londra avanza dello 0,25%, e in luce Parigi, con un ampio progresso dell'1,33%.; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna l'1,12% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 25.174 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+0,88%), come il FTSE Italia Star (1,0%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori tecnologia (+2,01%), costruzioni (+1,73%) e petrolio (+1,53%).Tra idi Milano, in evidenza Buzzi Unicem (+2,72%), Juventus (+2,50%), Leonardo (+2,25%) e STMicroelectronics (+2,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi, che continua la seduta con -0,54%.Tra i, Maire Tecnimont (+3,75%), Datalogic (+3,63%), IGD (+2,30%) e Credito Valtellinese (+2,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Tinexta, che ottiene -1,22%.Calo deciso per Illimity Bank, che segna un -1,17%.Fiacca Mutuionline, che mostra un piccolo decremento dello 0,91%.Discesa modesta per Banca MPS, che cede un piccolo -0,57%.