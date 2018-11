Seduta euforica per l'indice dei titoli bancari in Italia (+2,20%), slancio per Fineco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il comparto bancario a Piazza Affari, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Banks e che guadagna 179,31 punti, a quota 8.328,52.L'indice bancario europeo intanto guadagna 1,43 punti, dopo un inizio di seduta a quota 99,14.Nel listino principale, brillante rialzo per Fineco, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,37%.Prepotente rialzo per BPER, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,06% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per Banco BPM, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,64%.Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice bancario, grande giornata per Banca MPS, che mette a segno un rialzo del 2,16%.Ottima performance per Banca Popolare di Sondrio, che ha chiuso in rialzo del 2,04%.Balza in avanti Credem, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,73%.Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto bancario, seduta decisamente positiva per Banco Sardegna Risp, che ha terminato in rialzo del 3,31%.Brilla Banca Profilo, chiudendo la seduta con un aumento del 2,20%.