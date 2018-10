Seduta euforica per il settore costruzioni a Milano (+3,40%), exploit di Cementir

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l'indice del settore costruzioni italiano, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Construction & Materials e che guadagna 877,99 punti, a quota 26.694,17.Il comparto costruzioni europeo intanto guadagna 4,81 punti, dopo un inizio di seduta a quota 385,17.Tra le azioni più importanti dell'indice costruzioni di Milano, brilla Buzzi Unicem, chiudendo la seduta con un aumento del 2,75%.Tra le mid-cap italiane, effervescente Cementir, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,80%.Protagonista Salini Impregilo, tra i titoli del FTSE Italia All-Share, che chiude la seduta con un rialzo del 4,57%.Brillante rialzo per Carel Industries, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,53%.Tra le azioni del Ftse SmallCap, prepotente rialzo per Astaldi, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,51% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per Caltagirone SpA, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,08%.Modesto recupero sui valori precedenti per Trevi, che conclude in progresso dello 0,77%.