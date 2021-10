Seduta drammatica per DOW in occasione dell'Investor Day

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 19:45







(Teleborsa) - In caduta libera DOW, che si attesta a 56,73, con una diminuzione del 4,02%. Il titolo della società chimica risulta il peggiore del Dow Jones, con il calo che è arrivato nel giorno dell'Investor Day della società. DOW ha annunciato l'intenzione di fornire un'ulteriore crescita dell'EBITDA sottostante, mantenendo le spese in conto capitale pari o inferiori ai livelli di deprezzamento e ammortamento. Gli investimenti dovrebbero anche aumentare l'offerta di prodotti a basse emissioni di carbonio, guidando l'azienda verso la transizione green.



"I nostri investimenti a breve e medio termine forniranno sostanziali guadagni aggiuntivi e miglioramenti al cash flow, ci consentiranno di crescere ulteriormente in mercati finali interessanti e getteranno le basi per la nostra transizione a emissioni zero di carbonio in tutte le nostre operazioni globali", ha affermato Jim Fitterling, presidente e amministratore delegato.



Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 55,83 e successiva a 54,93. Resistenza a 58,1.