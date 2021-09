Seduta drammatica per Boohoo. Aumento costo trasporti eroderà i profitti

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - In caduta libera Boohoo, che si attesta a 231,5, con un calo del 9,56%. Il titolo del rivenditore di moda online britannico Boohoo è crollato dopo che la società ha avvertito che l'aumento dei costi del trasporto merci nella sua catena di approvvigionamento e gli stipendi più alti per i lavoratori dei suoi centri di distribuzione avranno un impatto sui margini di profitto dell'intero anno fiscale.



Il margine EBITDA rettificati per l'intero anno 2021-22 dovrebbero ora essere compresi tra il 9% e il 9,5%, rispetto al 9,5% e 10% precedente. L'EBITDA adjusted è diminuito del 5% nei sei mesi al 31 agosto 2021, a 85 milioni di sterline. I ricavi sono aumentati del 20% a 975,9 milioni di sterline.



Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 215,8 e successiva a 200,1. Resistenza a 243,6.













