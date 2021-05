3 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'S&P-500.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. L'Oro, in aumento (+1,27%), raggiunge 1.768,8 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,37%.



Lo Spread migliora, toccando i +104 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,83%.



Nello scenario borsistico europeo performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,66%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,61%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 24.420 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 26.706 punti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza Ferrari, che mostra un forte incremento del 2,55%.



Svetta Unipol che segna un importante progresso del 2,33%.



Vola Exor, con una marcata risalita del 2,20%.



Brilla Banca Mediolanum, con un forte incremento (+2,14%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -1,43%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Autogrill (+2,82%), Zignago Vetro (+2,80%), Cofide (+2,77%) e MARR (+2,74%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Popolare di Sondrio, che continua la seduta con -0,97%.



Pensosa Falck Renewables, con un calo frazionale dello 0,82%.



Tentenna Tod's, con un modesto ribasso dello 0,56%.



Giornata fiacca per ASTM, che segna un calo dello 0,54%.