© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si conferma la migliore in Europa. Tutti i listini sono comunque in positivo e ilè ai massimi da gennaio 2020.Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,22%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.819,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +1,02%.Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +94 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,51%.resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,35%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dell'1,01%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dello 0,76%.A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,49%, a 23.427 punti, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share, che con il suo +1,52% avanza a quota 25.496 punti.Effervescente il FTSE Italia Mid Cap (+1,95%); come pure, in denaro il FTSE Italia Star (+1,5%).Buona la performance a Milano dei comparti costruzioni (+3,69%), bancario (+2,53%) e media (+2,48%).di Milano, troviamo BPER (+5,99%), Unipol (+4,34%), Banco BPM (+4,33%) e Buzzi Unicem (+3,28%).Al Top tra le azioni italiane a, Banca MPS (+14,75%), Saras (+6,32%), Datalogic (+4,69%) e Banca Popolare di Sondrio (+4,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Danieli, che prosegue le contrattazioni a -0,80%.Contrazione moderata per El.En, che soffre un calo dello 0,69%.