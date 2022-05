Seduta all'insegna del toro a Tokyo

(Teleborsa) - Salgono ancora le borse asiatiche, dopo i grandi cali delle ultimi settimane, anche se i guadagni perdono slancio. Gli investitori si sono trovati a valutare una serie di dati macroeconomici (il PIL giapponese è calato meno delle attese nel 1° trimestre 2022, mentre la produzione industriale di marzo è stata confermata a +0,3%) e le parole del presidente della FED Jerome Powell, il quale ha dichiarato che sosterrà gli aumenti dei tassi di interesse fino a quando i prezzi non inizieranno a scendere verso un livello sano.

Giornata di guadagni per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225, che mostra una plusvalenza dello 0,83%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità Shenzhen, che continua la giornata allo 0,17%. Consolida i livelli della vigilia Hong Kong (+0,19%); come pure, sulla parità Seul (+0,16%). Leggermente positivo Mumbai (+0,4%); come pure, in rialzo Sydney (+0,84%).



Giornata fiacca per l'Euro contro la valuta nipponica, che tratta in ribasso dello 0,35%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato -0,11%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 0,24%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 2,81%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Mercoledì 18/05/2022

01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,9%)

06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 2%)



Giovedì 19/05/2022

00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3,7%; preced. -9,8%)

01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -1.150 Mld ¥; preced. -412,4 Mld ¥)



Venerdì 20/05/2022

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,2%).