Seduta all'insegna del toro a Tokyo

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225, che mostra una plusvalenza dello 0,71%, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, resta piatto Shenzhen, con le quotazioni che si posizionano allo 0,11%.



Guadagni frazionali per Hong Kong (+0,65%), dopo il sell-off della giornata di ieri causato dalla stretta delle autorità cinesi sul settore tech; sulla stessa linea, positivo Seul (+0,92%). Poco sopra la parità Mumbai (+0,4%); sulla parità Sydney (+0,03%).



Intanto, la Nuova Zelanda ha lasciato i tassi d'interesse fermi allo 0,25% dopo l'imposizione di un nuovo lockdown. L'aumento dei casi del coronavirus e le preoccupazioni per il picco della crescita economica sono tra i rischi maggiori che gli investitori si trovano a dover valutare, dopo un rialzo del 90% delle azioni globali dai minimi della pandemia dello scorso anno.



Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato +0,08%. Seduta trascurata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido 0%. Andamento piatto per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 0,02%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 2,88%.