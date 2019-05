Secondo anno di bilancio in utile per Sacal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria della, la società di gestione degli aeroporti calabresi presieduta da Arturo De Felice, ha licenziato il bilancio d'esercizio 2018, caratterizzato da aumento del volume di traffico passeggeri e dei margini economici . Sacal mette definitivamente il trend negativo durato un decennio approvando per il secondo anno consecutivo un rendiconto con utile che nel 2018 è stato diUn risultato positivo frutto delle azioni di efficientamento che – riporto una nota del gestore - il management ha messo in atto nel corso del 2018, e incorpora la perdita prodotta dalla controllata, ridottasi, rispetto all'esercizio precedente, sia in termini assoluti che in termini percentuali (+41%).Al conseguimento di tale obiettivo ha contribuito in misura determinante l'incremento del traffico pari al 9,17% e alla dinamica positiva che lo stesso ha generato su tutte le principali componenti del business, in ulteriore crescita dell'11% nei primi mesi del 2019 grazie all'attivazione di nuovi collegamenti operati per il tramite di nuovi vettori, su tutti e tre gli scali del Sistema aeroportuale calabrese.