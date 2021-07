SECO riorganizza il gruppo e dà vita a SECO Mind

Mercoledì 14 Luglio 2021, 09:00

(Teleborsa) - SECO, società quotata sul segmento STAR e attiva nel campo dell'innovazione e integrazione tecnologica, ha dato vista a una riorganizzazione del gruppo, a seguito dell'integrazione delle società acquisite in ambito Intelligenza Artificiale, Internet of Things, Cloud Computing e Big Data Analytics.

L'obiettivo perseguito è stato quello di racchiudere sotto un'unica legal entity le società finora dedicate allo sviluppo della piattaforma Clea. L'operazione è stata perfezionata tramite la fusione per incorporazione delle società Aidilab Srl e Hopenly Srl all'interno della società incorporante Ispirata Srl, rinominata SECO Mind Srl con atto di fusione del 26 giugno 2021. Ad esito della fusione, SECO detiene il 66,77% del capitale sociale di SECO Mind mentre le restanti quote sono detenute dai soci manager delle tre aziende interessate dall'operazione.

La società aretina sottolinea che l'offerta AI del gruppo è ulteriormente rafforzata da SECO Mind US, costituita a seguito della recente acquisizione di Oro Networks, società di intelligenza artificiale con sede nella Silicon Valley. È stata inoltre completata la messa a punto del nuovo organigramma societario, che vedrà Dario Freddi e Maurizio Caporali ricoprire il ruolo di co-CEO di SECO Mind per la parte europea, ed Ajay Malik quello di CEO di SECO Mind US. I tre manager riporteranno a Massimo Mauri, CEO di SECO.

"Con la nascita di SECO Mind completiamo l'evoluzione del nostro modello di business - ha commentato Massimo Mauri, CEO del gruppo - Oggi SECO è il partner ideale a cui ogni azienda può affidare la propria trasformazione digitale. Il profondo know-how acquisito in ambito IoT e AI analytics ha già dato i suoi frutti con la nascita di Clea, una suite software che permette di estrarre informazioni ad alto valore aggiunto dai dati rilevati dal campo ed analizzati real-time dall'intelligenza artificiale, utilizzandole per migliorare il business dei nostri clienti".