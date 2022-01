Seco perde qualifica di PMI per eccessiva capitalizzazione

Giovedì 27 Gennaio 2022, 19:15







(Teleborsa) - Seco non è più qualificabile come piccola e media impresa (PMI) in quanto ha superato la soglia di capitalizzazione di 500 milioni di euro. Lo afferma in una nota la società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things. Seco ricorda che, ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, trova applicazione per gli azionisti titolari di partecipazioni l'ulteriore soglia rilevante del 3% del capitale sociale (da intendersi riferito, nel caso di società che prevedono la maggiorazione del voto come Seco, al numero complessivo dei diritti di voto).