Seco, partnership con Libelium nel campo della sensoristica

(Teleborsa) - Seco, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, e Libelium, società spagnola che offre soluzioni e dispositivi IoT per aziende e città, hannoper mettere insieme la propria tecnologia, i propri prodotti e capacità di R&D perofferte dalla digitalizzazione dei dispositivi, con particolare riferimento al mondo delle smart cities e delle smart infrastructures.Le due società lavoreranno insieme per cogliere le opportunità di business che prevedono l'uso di sensori,e assicurandone la compatibilità con CLEA, spiega una nota."Oggi, i cambiamenti ambientali stanno portando le aziende ad immaginare nuovi modi per migliorare la qualità della vita delle nostre città, ottimizzando allo stesso tempo l'uso delle risorse naturali - ha dichiarato- Per noi, integrare i sensori nella nostra offerta significa aggiungere un ulteriore livello alla nostra value proposition, riducendo ulteriormente la complessità per i nostri clienti e dotandoli di una soluzione efficiente e scalabile, in grado di connettersi all'ambiente circostante e restituire informazioni ad alto valore aggiunto grazie a CLEA".