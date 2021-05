5 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - SECO ha debuttato oggi in Borsa, dopo un IPO che ha avuto un certo successo, chiusa ad un prezzo di collocamento di 3,7 euro per azione. Un traguardo intermedio per l'azienda attiva nel settore IT e specializzata in soluzioni IoT e smart per l'industria ed i servizi. "Oggi è un grande traguardo e l'inizio di una nuova sfida", ha dichiarato l'Amministratore delegato Massimo Mauri intervistato da Teleborsa.

"Siamo partiti nel 2016 con lo sviluppo dell'azienda su nove direttrici strategiche di business. Abbiamo fatto una completa managerializzazione d'impresa e, nel 2018, è entrato il Fondo Italiano con un aumento di capitale da 10 milioni".

"Abbiamo poi investito in aree in crescita, abbiamo aumentato le dimensioni d'impresa attraverso acquisizioni ed anche la nostra presenza internazionale".

Guardando al futuro, cosa vi aspettate dalla quotazione e come impiegherete le risorse del collocamento?

"La quotazione è stata importante perché abbiamo raccolto 100 milioni di euro in aumento di capitale, che andremo ad investire per crescere ulteriormente e creare un leader europeo nel nostro settore".