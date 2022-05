Seco conferma guidance 2022 dopo primo trimestre positivo

(Teleborsa) - SECO, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha chiuso il primo trimestre del 2022 con ricavi pari a 42,8 milioni di euro, in crescita del 119,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita organica è pari al 56,3%, mentre la crescita a parità di perimetro attuale è pari al 45,4%. L'incremento, sottolinea l'azienda toscana, deriva da un'importante crescita del volume d'affari, concentrata principalmente nelle aree EMEA, USA e APAC. Prosegue la crescita del business degli IoT services, ufficialmente lanciato all'inizio del 2021, che ha raggiunto i 3,7 milioni di euro.

L'Adjusted EBITDA è stato pari 8,6 milioni di euro e l'utile netto adjusted pari a 3,2 milioni di euro, in aumento rispettivamente dell'86,1% e del 30,9% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. L'indebitamento finanziario netto adjusted passa da un debito netto pari a 97,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021, ad un debito netto pari a 125,8 milioni di euro al 31 marzo 2022. L'Order backlog è pari a 164 milioni di euro al 30 aprile 2022 vs. 69 milioni di euro osservati, a parità di perimetro attuale, nello stesso periodo del 2021.

"Il trimestre più difficile dell'anno è ora alle spalle e sono molto soddisfatto dei risultati finora ottenuti: in un contesto di mercato molto delicato a causa dello shortage di componenti, abbiamo accelerato ulteriormente la nostra crescita e i nostri margini hanno tenuto ottimamente, grazie anche ad un contributo sempre maggiore dei ricavi SaaS a dimostrazione della solidità del nostro modello di business", ha commentato l'AD Massimo Mauri.

"Assicurare continuità nelle consegne ai clienti è la nostra assoluta priorità e si sta dimostrando una scelta vincente, consentendoci addirittura di acquisire nuove opportunità di business: sono convinto che continuare ad investire nel nostro magazzino rappresenti, in questo momento, il miglior investimento della liquidità di SECO per attraversare con successo questo difficile contesto di mercato - ha aggiunto - La visibilità sul resto dell'anno è molto alta, con un order backlog, una pipeline di opportunità ed un numero di design win in continua crescita, grazie ai quali ci aspettiamo ottime performance nei prossimi trimestri".

La guidance sui ricavi di fine anno pari a 200 milioni di euro, annunciata al mercato in data 19 aprile 2022, è stata confermata. Inoltre, nel secondo trimestre dell'anno, ci si attende un fatturato per 51-52 milioni di euro, con una crescita compresa tra il 128% e il 133% (67%-71% organica; 51%-54% a parità di perimetro attuale).

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)