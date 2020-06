Sebino debutta all'AIM Italia: rialzo teorico +37%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, azienda attiva nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi integrati per la rivelazione e l'estinzione di incendi e di sistemi integrati di sicurezza. Si tratta dellasul mercato dedicato alle PMI che ora conta 127 aziende quotate.Iled evidenzia un, mentre i Warrant fanon segnare un +150%.In fase di collocamento Sebino ha raccolto 3,6 milioni di Euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 11,9% (13,4% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe) e la capitalizzazione è pari a 26,1 milioni di euro (26,6 milioni in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe). La società è stata assistita da Integrae Sim in qualità di Nomad e Specialist.Ricordando che l'AIM Italia "si dimostra un canale sempre più importante per la raccolta dei capitali per le piccole e medie imprese",ead of Primary Markets di Borsa Italiana, ha affermato "siamo convinti che la quotazione su AIM Italia consentirà alla società di accedere a nuove risorse necessarie per accelerare il proprio percorso di crescita, espansione e consolidamento del proprio brand""Il nostro approdo di oggi sul mercato AIM è una prova della determinazione di una PMI italiana, in terra bergamasca, che non è stata fermata dal Covid-19, e che vuole rappresentare, in questi momenti difficili ed incerti, un simbolo di coraggio e della volontà di una azienda e dei suoi collaboratori di determinare il proprio futuro, coinvolgendo in questo, la parte più lungimirante ed attiva del nostro Paese", ha commentato, Amministratore Delegato di Sebino.