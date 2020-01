Seat mette a segno un nuovo record di vendite nel 2019

(Teleborsa) - Ancora un anno da record per Seat, marchio del gruppo automobilistico Volkswagen, che mette a segno per il secondo anno consecutivo il primato nelle vendite che nel 2019 hanno raggiunto "il volume più alto della storia".



Le consegne infatti sono cresciute del 10,9%, raggiungendo un totale di 574.100 auto. Con questo risultato la Seat "supera di gran lunga il record raggiunto nel 2018 (517.600 auto) e per il terzo anno consecutivo segna una crescita a doppia cifra". In Italia, in particolare, il brand segna una crescita complessiva del 34,4%. © RIPRODUZIONE RISERVATA