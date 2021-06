SEAS annuncia apertura nuova basa all'Aeroporto di Torino Caselle

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - SEAS, specializzata nella manutenzione di aeromobili e, in esclusiva, della flotta Ryanair sul territorio italiano, aprirà nuova base operativa all'Aeroporto di Torino Caselle portando a 14 il numero degli scali serviti.



La decisione è contestuale all'annuncio della creazione della nuova base Ryanair nello scalo torinese dal 1° novembre 2021. Dalla stessa data, quindi, SEAS garantirà i servizi di manutenzione agli aeromobili basati a Caselle e tutti quelli con la livrea del vettore irlandese che vi faranno scalo.



In vista dell'apertura della nuova base piemontese la società lancerà un bando per la selezione di tecnici manutentori che formeranno il nucleo operativo, allargando l'attuale base di 300 dipendenti.