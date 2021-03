26 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di SEA ha approvato il progetto di Bilancio 2020 della holding che gestisce gli scali aeroportuali milanesi di Malpensa e Linate. Un bilancio che sconta l'impatto della pandemia di Covid-19 e le misure di contenimento dei contagi, che hanno colpito tutto il comparto aereo.

Il traffico passeggeri è crollato del 73,1% a 9,5 milioni, mentre traffico merci ha registrato 512 mila tonnellate, in contrazione solo

del 7,1% rispetto all'esercizio precedente. A differenza del trasporto passeggeri fortemente penalizzato dalla pandemia, il comparto merci ha contenuto la riduzione, principalmente grazie alla significativa crescita dei vettori all cargo (movimenti in crescita del

+55,7% e merce trasportata + 19,8%).

I ricavi di gestione sono scesi del 63,6% a 257 milioni di euro ed i costi del 34,6% a 285,9 milioni di euro. L'EBITDA è negativo a -26,6 milioni di euro (+274,7 milioni di euro nel 2019), mentre il EBIT), è negativo per 133,1 milioni di euro, rispetto a un valore

positivo di 174,7 milioni di euro del 2019. Il risultato netto evidenzia una perdita di 128,6 milioni di euro a fronte dell'utile di 124,4 milioni di euro nel 2019).

Gli investimenti realizzati nel 2020 ammontano a 61,8 milioni di euro, in netta riduzione rispetto all'andamento degli anni scorsi a causa dell'emergenza Covid-19, che ha portato alla revisione e rimodulazione del piano investimenti, adattato al nuovo scenario di traffico, e al posticipo di una serie di attività non strettamente necessarie.

Indebitamento Finanziario Netto a 626,7 milioni di euro, in crescita di 175,8 milioni di euro, rispetto a fine 2019.