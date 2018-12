SEA, dimissioni Modiano e Michaela Castelli nuovo Presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, è stata gestita in tempi rapidi dal Cda della società, che ha scelto di fatto una soluzione ponte, nominando presidente appunto Michaela Castelli, già membro del Consiglio d'amministrazione, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato, ovvero in occasione della prossima assemblea dei soci.. È stata segretario del comitato scientifico chee responsabile del dipartimento di, con deleghe sulle procedure delicate.