SdR, Ramenghi (UBS WM): strada FED segnata, Europa in posizione più complicata

(Teleborsa) - "Oggi abbiamo un duplice shock stagflattivo, ovvero la guerra in Ucraina (con le sanzioni nei confronti della Russia) e ovviamente anche il lockdown cinese. Entrambi minano la crescita economica e fanno aumentare l'inflazione, che già era elevata lo scorso anno, e gli investitori reagiscono con il timore di una risposta forte da parte delle banche centrali con rialzi dei tassi e riduzione degli utili attesi per le società quotate". Lo ha detto a Teleborsa Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer UBS WM Italy, a margine del Salone del Risparmio (SdR), in corso in queste giornate a Milano.

Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, il manager evidenzia che "viene da un periodo molto lungo nel quale ha offerto in gran parte rendimenti negativi. Oggi le obbligazioni con rendimenti negativi sono rarefatte e qualche opportunità comincia ad emergere, quanto meno come parcheggio di liquidità, pensiamo al Treasury a due o tre anni. Tuttavia, per gran parte del mercato obbligazionario i rendimenti reali - vale a dire al netto dell'inflazione - restano negativi, per cui non è ancora il momento di giocare in attacco sul mercato obbligazionario, che però non è più un sottopeso così forte come è stato per diversi anni".





Analizzando le politiche monetarie delle principali banche centrali, Ramenghi sottolinea che "il punto centrale è che l'andamento economico e anche l'inflazione sono molto eterogenei nelle principali aree economiche". "Gli Stati Uniti hanno una crescita più forte, un impatto minore dalla guerra in Ucraina (noi per esempio abbiamo tagliato di circa solo mezzo punto la stima sul PIL per gli Stati Uniti) e un'inflazione più alta, quindi la strada per la Federal Reserve è segnata: devono e possono alzare i tassi - spiega - La Cina ha una crescita più forte della nostra, un'inflazione più bassa - anche perché continua come gran parte dell'Asia a comprare materie prime dalla Russia - e quindi può permettersi addirittura politiche più espansive, che poi sia tagliando i tassi o riducendo i requisiti di liquidità delle banche".

"L'Europa è nella posizione più complicata, perché ha un impatto molto più forte per quanto riguarda la crescita dalla guerra in Ucraina - ha affermato il Chief Investment Officer UBS WM Italy - Abbiamo tagliato per esempio di circa due punti percentuali, quindi quattro volte tanto l'impatto rispetto agli Stati Uniti, e ha un'inflazione che è tutta derivante dalle materie prime e questo lo vediamo bene dalla distanza che intercorre tra l'inflazione e l'inflazione core, ovvero l'inflazione depurata dell'energia che è molto molto ampia. La BCE potrebbe quindi alzare un paio di volte i tassi di interesse per riportarli vicino allo zero, ma sicuramente seguendo un percorso diverso rispetto a quello della FED".

Infine, il manager ha commentato la situazione del mercato cinese, su cui UBS Asset Management ha organizzato una conferenza al Salone: "La Cina viene da un paio d'anni e difficili per via delle politiche di prosperità comune, che hanno avuto un impatto su molti settori importanti per la borsa cinese. Poi c'è stato il tema dell'immobiliare, poi i lockdown per via della politica zero Covid che segue il governo cinese, e infine gli investitori temono un irrigidimento ulteriore dei rapporti con gli Stati Uniti. Comunque la Cina rappresenta più di un quarto del PIL globale, mentre il peso sui principali indici di borsa è di pochi punti percentuali; quindi, se tatticamente ci sono molte ragioni per essere neutrali per via della possibile volatilità, da un punto di vista strategico non avere la Cina significa implicitamente non avere esposizione a una parte molto grande dell'economia globale".