Scuola, sempre più care spese per i libri

(Teleborsa) - Unquello che sta per iniziare che parte sotto il segno dell'in scia all'emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese. Intanto, in vista della ripresa ancora da definire per una ripartenza in sicurezza, tra gli scaffali dei supermercati e nelle cartolerie hanno fatto la loro comparsa tutti iper affrontare l'anno scolastico.Dal consueto monitoraggio effettuato dall'O.N.F. -i costi del materiale scolastico registrano un aumento medio delComplessivamente la spesa per il corredo scolastico (più i "ricambi") ammonterà quest'anno a circaUna voce di spesa estremamente, specialmente in una fase delicata e contrassegnata da una forte difficoltà sulcome quella che stiamo vivendo.Quest'anno però alle solite voci, se ne aggiungeA causa della pandemia e visti i ritardi in materia di predisposizione di opportuni mezzi diper permettere ai ragazzi di raggiungere la scuola, saranno sempre più numeroseche sceglieranno di utilizzare l'auto per accompagnare i propri figli. Una scelta che comporterà costi notevoli, che Federconsumatori calcola, ipotizzando un tragitto tra i 5 e i 10 km, ripetuto 2 volte al giorno in auto, pari anel caso si abbia un veicolo a benzina eper un veicolo a gasolio.come sempre, i costi per i liDopo la lieve flessione dei costi registrata negli ultimi due anni, le spese tornano a crescere e mettono a dura prova i bilanci delle famiglie: nel 2020 mediamente per i libri + 2 dizionari si spenderanno 478,20 euro per ogni ragazzo, il +1,6% rispetto allo scorso anno (calcolo effettuato prendendo in considerazione le diverse classi delle scuole medie inferiori, licei ed istituti tecnici). Costi relativi ai libri nuovi. Acquistando i libri usati, invece, si risparmia oltre il 34%."In nessun modo ile deve compromettere ilsi tratterebbe del fallimento più grande per l'intero sistema scolastico. Per questo è fondamentale predisporre sostegni mirati per tutelare i ragazzi e garantire loro l'accesso alla conoscenza e ladichiara, Presidente di Federconsumatori.