Scuola, il decreto Istruzione arriva in CdM

(Teleborsa) -e approvare disposizioni che lasceranno in vita l'attuale situazione di emergenza: questo secondodovrebbe portare il decreto che il, che non contempla le indicazioni dellasulle disposizioni da adottare per non discriminare i precari.Si evidenzia un, rivolto solo a chi ha svolto tre anni di supplenze in qualunque istituto, riservato a docenti con tre anni di servizio negli ultimi otto di cui uno nella classe di concorso a cui chiese di partecipare. Dovrebbe arrivare il via libera al concorso straordinario perprimaria per far completare l'anno scolastico con contratto fino al 30 giugno 2020. Spazio poi alla proroga delle, oltre alla proposta di mobilità nazionale volontaria dei docenti. In forse, infine, la norma che cancellerebbe lasia per la terza classe dellache per laSecondo Marcello, Presidente nazionale ANIEF, "le disposizioni urgenti erano ben altre. Per fare incontrare i posti vacanti con le candidature, superando gli attuali vincoli provinciali,su tutte le regioni dove ci sono i posti privi di insegnante titolare. Occorrerebbe anche liberare la scuola dal fardello dell'organico di fatto,oggi utili solo a rimpolpare la "supplentite", oltre che riavviare il doppio canale di reclutamento, salvare tutti i precari con oltre 36 mesi e idonei dei concorsi, nessuno escluso".