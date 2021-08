Scuola e trasporto pubblico locale, il Piano del Governo

Lunedì 2 Agosto 2021, 10:45

(Teleborsa) - Governo alle prese con il "piano" per frenare la ripresa dei contagi nel nostro Paese, in scia alla variante Delta. Dal 6 agosto debutta ufficialmente il green pass obbligatorio per alcune attività e settori mentre è già pronta l'estensione per treni, aerei e navi, sul tavolo del CdM in programma nelle prossime ore.

Si lavora, intanto, su un doppio binario: il primo nodo da sciogliere con urgenza è quello legato alla scuola in vista della ripresa ormai prossima a settembre. L'obiettivo, ampiamente dichiarato dallo stesso Ministro Bianchi oltre che dagli esponenti dell'esecutivo, è riportare gli studenti in presenza.

Quella iniziata oggi, dunque, è un'altra settimana cruciale con la cabina di regia fissata tra martedì e mercoledì: sul tavolo l'altro nodo, quello "trasporti". Introduzione del "mobility manager" e, per il trasporto pubblico locale, stanziamento di 600 milioni di euro aggiuntivi e 800 milioni per eventuali compensazioni" delle perdite dovute al minor riempimento dei mezzi a causa della pandemia. Ad annunciarlo, nelle scorse ore, il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, intervistato dal Corriere della Sera.

Già predisposto il provvedimento che obbliga le Pubbliche amministrazioni e aziende con più di 100 addetti e che hanno sedi in Comuni con più di 50mila abitanti a introdurre la figura del "mobility manager", che ha il compito di pianificare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti. Parola chiave flessibilità. "L'intento - ha detto Giovannini - è di rendere più flessibili gli orari di ingresso e uscita dal posto di lavoro, distribuendo le presenze nel corso della giornata".