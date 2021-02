© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il tema dellaresta al centro delche si sono scontrati ieri per parlare deldi permanenza dei neo-immessi in ruolo. L'incontro sullache regola la mobilità territoriale e professionale del personale docente, ATA ed educativo si è aggiornato aNell'ambito delle discussioni sulla bozza, lacomposta dai segretari generali Stefano Cavallini e Gianmauro Nonnis, ha espresso numeroselegate alle norme introdotte, in particolare sul, introdotto per la prima volta dalla legge 106 del 2011. Un vincolo - sottolinea il sindacato - che introduce unafra docenti assunti dallo stesso canale, ma in anni diversi, che si applica anche alla mobilità annuale,, ed esclude solo i beneficiari delle leggi speciali in materia, ad esempio i beneficiati della legge 104/92 e della ex legge Cirielli sul ricongiungimento al coniuge militare trasferito d'ufficio."Questa norma è già stata applicata con notevoli ripercussioni sul benessere lavorativo ai neoassunti dal concorso straordinario 2018 della secondaria", ricorda"Si tratta di un vincolo privo di logica", afferma, spiegando che la norma condiziona anche le annuali immissioni in ruolo, perché molti docenti "preferiscono rifiutare il ruolo e lavorare da precari vicino casa, che non stabilizzare la propria posizione lavorativa ma a patto di rinunciare alla famiglia"., sottolinea, Presidente Nazionale Anief, aggiungendo "non è ammissibile che dopo anni di precariato nelle stesse discipline e spesso negli stessi istituti i posti occupati vengano lasciati per andare a prendere il ruolo altrove sapendo che altri precari prenderanno quei posti".La delegazione ha posto altri rilievi rispetto all'argomento mobilità: ledei movimenti previsti per fine maggio con il relativo rischio di non avere tutti i posti dei pensionamenti liberi per tale data e lache non sia a campione sulle domande.