Scuola, confermato il taglio di 5.000 docenti

(Teleborsa) - Una brutta previsione quella denunciata nelle scorse ore da, riguardo le. Il, confermando il taglio delle assunzioni annunciato dal MEF (53 mila), ha annunciato che molte immissioni, nell'ambito di un incontro con i sindacati, dov'è stato illustrato che benin regioni del Nord e nelle regioni in cui si è registrato il maggior calo demografico.Il Presidente di, ha commentato queste riduzioni: "Queste immissioni, in quanto opponendosi alla riapertura delle GaE, alle assunzioni degli abilitati, dei precari con oltre 36 mesi di servizio e degli idonei vincitori di concorso fuori regione,, con quasi 33 mila convocazioni deserte"."Quest'anno - dichiara Pacifico - andrà, a causa delle graduatorie in esaurimento ancora più scoperte e i concorsi salva-tutto che continuano ad essere annunciati dalche risultano, smentendo le rassicurazioni di Bussetti"."A rimetterci più di tutti - conclude Pacifico - saranno iperché delle 14.552 immissioni in ruolo iniziali, se ne realizzeranno la metà della metà: sia perché una partea seguito della decisione presa dal MEF di, sia per le graduatorie svuotate".