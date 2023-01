Giovedì 12 Gennaio 2023, 19:14

Scuola, in attesa che si concluda la trattativa sulla parte normativa, sono arrivati dal mese scorso gli aumenti previsti dal rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021. Dal mese sono arrivati circa 100 euro lordi in media di aumento per docenti e personale Ata. Poi ci sono gli arretrati, che valgono oltre tremila euro. Coinvolti 1,2 milioni di dipendenti. L'intesa silgata nele scorse settimane riguarda solo il lato economico. Per quanto riguarda la parte normativa (dunque permessi, mobilità, lavoro agile e non solo) il negoziato è ripartito ieri.

Di quanto sono gli aumenti?

Lo scorso 5 dicembre i sindacati e l'Aran hanno messo la firma in calce all’accordo che prevede un aumento medio lordo mensile di 98 euro, per tutto il comparto, per tredici mensilità. Per il personale docente, gli aumenti medi lordi sono di 101 euro al mese, pari a un incremento superiore al 4,2%. Il contratto prevede anche il pagamento degli arretrati che vanno dal primo gennaio del 2019 fino a questo mese e che valgono 2.363 euro medi per tutto il personale della scuola, mentre per i docenti l’ammontare è di 2.450 euro sempre medi.

Le trattative

Intanto sono riprese ieri le trattative fra l'Arana e i sindacati per la parte normativa del contratto con l'obiettivo di chiudere entro un mese. Il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, ha comunicato ai sindacati che è in via di conclusione l'integrazione dell'atto d'indirizzo, da parte del ministro Valditara, per spostare definitivamente sulla retribuzione professionale dei docenti i 300 milioni di euro che l'ex ministro Bianchi voleva destinare invece alla valorizzazione del merito. Si tratta di risorse già stanziate nella legge di bilancio 2022, che ora andranno a finire nel contratto. A questi si aggiungono altri 100 milioni di euro, da considerare una tantum, che dovranno invece finanziare la componente fissa della retribuzione accessoria: 85,8 milioni di euro per gli insegnanti e 14,2 milioni per il personale Ata, vale a dire per tutti gli ausiliari, tecnici e amministrativi in servizio nella scuola, per il 2022. «L'atto di indirizzo - spiega Francesco Sinopoli, segretario Flc Cgil - serve per attuare quanto stabilito nella sottoscrizione dell'Accordo».

Le richieste dei sindacati

Per i sindacati servono ancora alcune settimane per arrivare a una intesa. «In occasione dei prossimi incontri - spiegano dalla Uil scuola - verrà fatta una ricognizione completa delle risorse ancora disponibili, nelle quali va incluso anche il nuovo finanziamento, pari a 150 milioni, in dotazione alla Legge di Bilancio 2023». Nei prossimi incontri, calendarizzati a tappeto per la prossima settimana il 17, 18 e 19 gennaio, si avvierà l'analisi della bozza di contratto che l'Aran ha inviato alle organizzazioni sindacali per una possibile definizione articolo per articolo. «I prossimi saranno incontri politici - spiega la segretaria generale della Cisl Scuola, Ivana Barbacci - per sciogliere i nodi e accelerare così il percorso, ci vorrà più o meno un mese per chiudere il confronto. I temi da trattare riguardano la formazione, i vincoli della mobilità la responsabilità disciplinare del personale scolastico».