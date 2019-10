Scrigno acquisisce il 100% di CCE, closing operazione atteso per fine ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Scrigno - società leader a livello internazionale nel settore dei controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa e porte blindate - annuncia l'acquisizione del 100% di CCE (Costruzioni Chiusure Ermetiche srl), con cui metterà a fattor comune competenze e know-how tecnologico per offrire un'ampia gamma di soluzioni innovative.Fondata nel 1980 da Luigi Geron, oggi presidente dell'Azienda con sede a Villa del Conte (Padova),, in termini di risparmio energetico, isolamento acustico, resistenza agli agenti atmosferici e al fuoco. Guidata da Luca Geron, direttore generale e figlio del fondatore, CCE realizza un fatturato di circa 11 milioni di euro, di cui il 40% all'estero, forte di una presenza in oltre 30 Paesi.L'acquisizione di CCE da parte del Gruppo Scrigno, attualmente controllato dal fondo di private equity Clessidra, informa una nota, rientra nella strategia di build-up che, attraverso l'aggregazione di aziende complementari e innovative, mira ad estendere la propria offerta di sistemi tecnologicamente avanzati per l'apertura e chiusura porte., soprattutto all'estero - sottolinea-.- commenta Luca Geron -. L'azienda farà parte di un polo di eccellenza industriale per le soluzioni di apertura e chiusura porte, che punta su competenze distintive ed una produzione tutta italiana".