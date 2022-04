SCOR affonda in borsa su impatto da Russia

Martedì 19 Aprile 2022, 12:15







(Teleborsa) - SCOR, multinazionale francese operante nel settore delle riassicurazioni, è crollata sulla borsa di Parigi dopo che ha comunicato che i risultati del primo trimestre 2022 saranno influenzati dalla guerra in Ucraina. SCOR PO (la controllata in Russia) ha smesso di sottoscrivere nuovi asset. Più in generale, il conflitto ha conseguenze su linee di business come Rischi Politici, Credito e Fideiussioni e Aviazione. SCOR prevede un addebito per il primo trimestre 2022 di "high double-digit" milioni di euro per potenziali richieste di risarcimento relative al conflitto.



Peggiora la performance di Scor, con un ribasso del 6,92%, portandosi a 25,98. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 25,27 e successiva 24,56. Resistenza a 27,14.







(Foto: Free-Photos / Pixabay)