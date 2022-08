Giovedì 4 Agosto 2022, 16:15







(Teleborsa) - L'agenzia Scope Ratings ha confermato i rating di lungo e breve termine di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) rispettivamente BBB+ e S-2, e mantenuto invariato l'outlook a stabile.



La decisione - si legge in una nota di CDP - è arrivata in seguito al recente intervento compiuto dall'agenzia in relazione al rating della Repubblica Italiana.