Scontrino elettronico, obbligo per tutti da oggi 1 gennaio 2020

(Teleborsa) - Lo scontrino elettronico da oggi 1 gennaio 2020 è obbligo per tutti. Partito a luglio 2019 per chi nel 2018 avesse realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro, il corrispettivo elettronico si è esteso ora a tutti gli operatori economici che emettono ricevute fiscali, commercianti, artigiani, alberghi o ristoranti.



C'è anche una buona notizia per i consumatori: dal prossimo luglio, con i nuovi registratori telematici, si potrà partecipare alla lotteria degli scontrini, considerata dal Governo una nuova possibile efficace arma anti-evasione. © RIPRODUZIONE RISERVATA