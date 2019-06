Scontrini elettronici, niente multa per 6 mesi; ok al salva-Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Altri, con una moratoria per le eventuali sanzioni che scatteranno a partire dal prossimo dicembre. Sono alcune delle novità approvate dalla commissione Bilancio e Finanze della Camera sul dl crescita.Tra le novità, le commissioni hanno anche trovato l'accordo per l'- nel dettaglio 1,4 miliardi di euro - con la creazione di un fondo dove far confluire gli eventuali minori esborsi per rinegoziazione dei mutui da parte dell'attuale Commissario al debito.Come poi richiesto dalle associazioni dei professionisti, è arrivato, obbligatori dal 1 luglio per gli esercizi sopra i 400mila euro: le eventuali sanzioni scatteranno dal 31 dicembre 2019 entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Confermati i termini di liquidazione dell'Iva.