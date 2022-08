Scivola Tesla dopo aumento prezzo software guida autonoma

Lunedì 22 Agosto 2022, 17:30







(Teleborsa) - Pressione su Tesla Motors, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,01%.



A pesare sulle azioni della casa automobilistica guidata da Elon Musk contribuisce la notizia che, nel weekend, lo stesso Musk ha alzato del 25% il prezzo del sistema di guida autonoma delle sue autovetture. Il Full Self Driving (Fsd) di Tesla a partire dal 5 settembre in Nord America costerà 15mila dollari, con un netto balzo rispetto agli attuali 12mila.



La tendenza ad una settimana dell'azienda attiva nel settore automotive è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tesla Motors. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 874 USD. Primo supporto visto a 855,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 848,1.