Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Venerdì 1 Ottobre 2021, 11:30

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. L'azionario europeo scambia ai minimi in due mesi, seguendo il sell-off di Wall Street e dei mercati asiatici sui timori di un rallentamento della crescita economica e di un aumento dell'inflazione. Intanto, a settembre ha continuato a rallentare la crescita manifatturiera in Eurozona, mentre l'inflazione è balzata al +3,4%, ai massimi dal 2008.



Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,158. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.754,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,00% e continua a trattare a 74,28 dollari per barile.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,83%.



Tra le principali Borse europee giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,70%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,69%, e tentenna Parigi, che cede lo 0,54%.



Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,59%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 28.032 punti.



Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,18%); in ribasso il FTSE Italia Star (-0,82%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Terna (+1,53%), Enel (+1,11%) e Banca Mediolanum (+0,62%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su CNH Industrial, che continua la seduta con -2,93%.



Sensibili perdite per Stellantis, in calo del 2,07%.



Sotto pressione Amplifon, con un forte ribasso dell'1,84%.



Soffre Exor, che evidenzia una perdita dell'1,40%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Salcef Group (+3,75%), Saras (+2,75%), Tinexta (+2,66%) e Bff Bank (+1,67%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Reply, che ottiene -2,95%.



In apnea MARR, che arretra del 2,65%.



Preda dei venditori Biesse, con un decremento dell'1,92%.



Si concentrano le vendite su GVS, che soffre un calo dell'1,79%.