Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Giovedì 15 Luglio 2021, 11:15

(Teleborsa) - Proseguono in rosso le principali Borse europee dopo che le indicazioni in arrivo dalla Cina segnalano una ripresa economica in rallentamento.

Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,185. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.831,5 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,59%), che ha toccato 71,97 dollari per barile.

Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +108 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,70%.



Tra i mercati del Vecchio Continente discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,57%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio Parigi, che negozia con un -0,17%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,54%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 27.500 punti.



Interpump, che mette a segno un +0,87%, è l'unica tra le Blue Chip di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Fineco, che ottiene -1,41%.



Vendite su Tenaris, che registra un ribasso dell'1,25%.



Seduta negativa per STMicroelectronics, che mostra una perdita dell'1,08%.



Sotto pressione Saipem, che accusa un calo dell'1,08%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Sesa (+1,78%), MARR (+1,44%) e Mutuionline (+0,81%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli, che ottiene -5,22%.



Scivola Falck Renewables, con un netto svantaggio dell'1,66%.



In rosso B.F, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,43%.



Spicca la prestazione negativa di Autogrill, che scende dell'1,24%.