(Teleborsa) -, che confermano un'impostazione negativa. I mercati stanno correggendo dopo un inizio d'anno piuttosto robusto, in attesa di verificare la direzione di questo 2021. Occhi puntati su politica economica e fiscale, emergenza sanitaria, banche centrali.Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%. Avanza di poco lo spread, che si porta a +107 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,51%.discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,54%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,47%, tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,51%. Prevale la cautela anche a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%.di Milano, troviamo STMicroelectronics (+1,64%), Unipol (+1,64%), Interpump (+1,20%) e Hera (+1,19%).Fra i più forti ribassi Fiat Chrysler, che continua la seduta con -1,96%.Debole Saipem, che soffre un calo dell'1,52%.Vendite su Buzzi Unicem, che registra un ribasso dell'1,38%.Seduta negativa per Unicredit, che mostra una perdita dell'1,37%.di Milano, Biesse (+4,13%), Mutuionline (+3,96%), Brunello Cucinelli (+3,86%) e Piaggio (+2,51%).Fra i peggiori Maire Tecnimont, che continua la seduta con -3,14%.Seduta drammatica per Cattolica Assicurazioni, che crolla del 2,86% dopo che l'IVASS ha chiesto l'azzeramento del CdA.Sensibili perdite per Salini Impregilo, in calo del 2,05%.In apnea Fincantieri, che arretra del 2,01%.