Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

(Teleborsa) - Si confermano negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, con le notizie sugli sviluppi positivi sui vaccini sperimentali anti Covid che vengono offuscate dal continuo aumento dei contagi in Europa e USA.



Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,183. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.863,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,72% e continua a trattare a 41,52 dollari per barile.



Sale lo spread, attestandosi a +120 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,62%.



Tra gli indici di Eurolandia seduta negativa per Francoforte, che mostra una perdita dello 0,90%, sotto pressione Londra, che accusa un calo dello 0,89%. Scivola Parigi, con un netto svantaggio dello 0,83%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,37%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 23.427 punti.



Si distinguono a Piazza Affari i settori telecomunicazioni (+1,45%), alimentare (+0,83%) e chimico (+0,51%).



Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materie prime (-1,87%), vendite al dettaglio (-1,79%) e assicurativo (-1,16%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Inwit (+2,78%), DiaSorin (+2,65%), Snam (+1,44%) e Campari (+0,95%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -2,56%.



In rosso ENI, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.



Spicca la prestazione negativa di Tenaris, che scende dell'1,79%.



Leonardo scende dell'1,66%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Avio (+3,58%), Ferragamo (+2,18%), Cerved Group (+2,09%) e Maire Tecnimont (+1,99%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su MARR, che ottiene -2,81%.



Lettera su Technogym, che registra un importante calo del 2,47%.



Calo deciso per Tamburi, che segna un -1,74%.



Sotto pressione FILA, con un forte ribasso dell'1,62%.

