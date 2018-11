Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo il finale in rosso di Wall Street e Tokyo. Sulla borsa americana sono stati i titoli tech a perdere maggior terreno sulla debolezza delle vendite di Apple mentre in Asia a pesare è il comparto auto dopo l'arresto del presidente del gruppo Renault-Nissanper evasione fiscale.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che scambia a 1,146. Poco mosso l'oro, che viaggia a quota 1.225,5 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,44%.In peggioramento lo spread, che sale a +323 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,60%.preda dei venditori Francoforte, con un decremento dello 0,88%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,42%, giù Parigi, che soffre un calo dello 0,73%.Si distingue a Piazza Affari il settore utility ed esibisce un +0,76% sul precedente. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-2,08%), servizi finanziari (-0,92%) e bancario (-0,91%).tra i titoli italiani più capitalizzati, Enel avanza dell'1,47% dopo la presentazione del piano strategico. I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con un -2,46%. Vendite su Saipem, che registra un ribasso dell'1,70%. Seduta negativa per Azimut, che mostra una perdita dell'1,49%. Sotto pressione UBI Banca, che accusa un calo dell'1,27%.Tra i, doBank (+2,27%), Ascopiave (+1,50%), Saras (+0,90%) e Tod's (+0,87%). I più forti ribassi, invece, si verificano su El.En, che continua la seduta con un -4,14%. Pesante Anima Holding, che segna una discesa di ben -2,61 punti percentuali. Seduta drammatica per Brunello Cucinelli, che crolla del 2,01%. Scivola Banca MPS, con un netto svantaggio dell'1,81%.