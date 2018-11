Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con lo S&P-500 che arretra dell'1,27%.Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,145. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%.Torna a salire lo spread, attestandosi a +319 punti base, con un aumento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,56%.in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,85%, poco mosso Londra, che mostra un -0,19%, e spicca la prestazione negativa di Parigi, che scende dello 0,79%.Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,29%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che archivia la giornata sotto la parità a 20.674 punti. In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,91%), come il FTSE Italia Star (-1,3%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,71 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,84 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 218.298, rispetto ai 220.875 precedenti.A fronte dei 215 titoli trattati sulla piazza milanese, 131 azioni hanno chiuso in calo, mentre 73 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 11 azioni del listino italiano.telecomunicazioni (+2,70%) e utility (+0,67%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti chimico (-2,23%), materie prime (-2,04%) e sanitario (-2,00%).di Piazza Affari, svetta Telecom Italia che segna un importante progresso del 3,95%.Vola Banco BPM, con una marcata risalita del 3,28%.Buoni spunti su UBI Banca, che mostra un ampio vantaggio dell'1,88%.Ben impostata Enel, che mostra un incremento dell'1,38%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Mediobanca, che ha terminato le contrattazioni a -4,88%.In caduta libera Saipem, che affonda del 3,61%.Pesante Ferragamo, che segna una discesa di ben -3,33 punti percentuali.Seduta drammatica per Moncler, che crolla del 2,44%.Tra i, FILA (+3,41%), Banca Ifis (+2,69%), Cattolica Assicurazioni (+1,92%) e Carel Industries (+1,86%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Reply, che ha terminato le contrattazioni a -7,31%.Sensibili perdite per Gima TT, in calo del 4,41%.In apnea Amplifon, che arretra del 4,35%.Tonfo di Sias, che mostra una caduta del 3,67%.Tra i dati, alle 07:30 di domani verrà distribuito il dato sul Tasso di Disoccupazione, che secondo le stime sarà di 9,3%. Il tasso di disoccupazione è un indicatore statistico del mercato del lavoro ed è tra i principali indicatori di congiuntura economica, riguarda da vicino anche il mondo del lavoro.In USA verràalle 14:30 di mercoledì, che secondo le stime sarà di -2,5%. Gli Ordini di Beni Durevoli riflettono le variazioni dei nuovi ordini di fabbrica a fornitori domestici per la consegna immediata e futura di beni durevoli.Mercoledì alle 16:00,, sarà pubblicata la Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, per il quale gli analisti stimano 98,3 punti. Il Consumer Survey Center dell'Università del Michigan effettua ogni mese un'indagine su una base di 500 famiglie riguardante le loro condizioni finanziarie e il loro atteggiamento nei confronti dell'economia. La fiducia dei consumatori è direttamente correlata alla loro capacità di spesa. La fiducia e l'opinione sono due modi per valutare gli atteggiamenti dei consumatori.