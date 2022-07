Sciuker schiva le vendite grazie a notizie controllata Sciuker Ecospace

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Sciuker Frames, in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti a fronte delle vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino milanese innescate dalle preoccupazioni per la crescita e l'inflazione.



A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che la controllata Sciuker Ecospace ha firmato cinque nuovi contratti di appalto del valore lordo complessivo pari a 23,1 milioni di euro. Il numero di contratti sottoscritti da Sciuker Ecospace raggiunge quota 108.

"Il Superbonus è stato per noi un importante acceleratore e lo useremo fino a quando ci sarà consentito - ha commentato l'AD Marco Cipriano - Oggi siamo tra i principali player del settore e non abbiamo subito impatti dalla confusione generatasi da questo strumento. Se il Superbonus terminerà nel 2025, Sciuker Ecospace verrà riaffermata, per le sue competenze ingegneristiche maturate, come general contractor per progetti di edilizia green e per continuare a combattere il cambiamento climatico".

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Growth mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sciuker Frames, che fa peggio del mercato di riferimento.



Analizzando lo scenario di Sciuker Frames si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 5,807 Euro. Prima resistenza a 6,117. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 5,683.