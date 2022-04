Sciuker, investimenti per aumentare fatturato controllata Teknika

Martedì 26 Aprile 2022, 09:15







(Teleborsa) - Sciuker Frames, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha annunciato un programma di investimento pari a 4 milioni di euro per portare la controllata Teknika a raggiungere 30 milioni di euro di fatturato nel 2024 nell'ambito del segmento di accessori per il foro finestra: monoblocchi termoisolanti, zanzariere, tapparelle, tende da sole e pergole bioclimatiche.



L'investimento, principalmente in nuovi macchinari, sarà completato entro la fine del 2023 e prevede la costituzione di un'unità produttiva all'interno dell'area industriale acquisita a fine 2021 da Sciuker Frames oltre che ad un nuovo reparto per potenziare la produzione di tende da esterni.