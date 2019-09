Sciuker Frames vola: esteso brevetto tecnologia Overlap Termal Profile a livello europeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Importanti novità per Sciuker Frames. La PMI innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro strutturale, comunica di aver ricevuto esito positivo alla richiesta di estensione del brevettoa livello europeo.Il brevetto registrato a livello nazionale dal 29 luglio 2016, consiste nell'applicazione termoprofilata di una lamina in lega di alluminio tecnologica (legatec) con un film a base di resina acrilica ad alte prestazioni funzionali sulla parte esterna del profilo in legno, a difesa degli agenti atmosferici (raggi ultravioletti, salsedine) e per evitare la manutenzione periodica del prodotto finito. Il team R&S di Sciuker Frames oltre ad aver brevettato la tecnologia Overlap Termal Profile ha anche ingegnerizzato la nuova linea produttiva automatica, realizzato con Barberan S.A. L'impianto è dotato delle più moderne tecnologie e dei più avanzati software a controllo numerico secondo gli standard di Industria 4.0. e si sviluppa lungo 25 metri lineari. Un progetto altamente ingegneristico che consentirà di aumentare la marginalità grazie alla riduzione di circa l'80% dei tempi di lavorazione perché ogni profilo sarà realizzato in soli 2-­3 minuti.