Sciuker Frames, via libera piano buyback in vista assemblea 27 aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(ha deliberato di sottoporre all'una proposta diper unper un periodo disu un quantitativo di azioni. Il Consiglio di Amministrazione ha poi deliberato dil'adunanza dei soci in dataper deliberare su tale proposta.Il principale obiettivo che si intende perseguire mediante le operazioni per le quali si chiede l'autorizzazione è quello di dotare la Società di un efficace strumento che permetta alla stessa di costituire undi azioni proprie di cui poter disporre, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, con particolare riferimento a possibili, incluse operazioni di scambio, permuta, conferimento, ovvero a servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie quali acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc..Il piano di acquisto e disposizione è poi finalizzato a dotare la Società di uno strumento che le permetta di utilizzare le azioni proprie a servizio di uno o più piani di incentivazione, oppure da destinare allo svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del titolo.