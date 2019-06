Sciuker Frames, trend positivo degli ordini acquisiti: +40% rispetto al 2018. Titolo festeggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grande giornata per Sciuker Frames, che sta mettendo a segno un rialzo del 5%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia, diffusa prima della partenza del mercato, che ad un mese dalla chiusura delsecondo trimestre 2019 gli ordini acquisiti interni (Retail) ha registrato un incremento del 40% rispetto allo stesso perimetro dell'anno precedente. La crescita - ha spiegato la società in una nota - è stata determinata principalmente dagli ottimi riscontri ottenuti sulmercato italiano nel segmento retail. Il totale degli ordini acquisiti in questi due primi trimestri sarà fatturato entro la fine dell'anno.La tendenza ad una settimana di Sciuker Frames è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Aim Italia. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di Sciuker Frames segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,3933 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,4583. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,3667.