Sciuker Frames protagonista del nuovo progetto Trilogy Towers

(Teleborsa) - Accordo da oltre un milione di Euro per Sciuker Frames per la fornitura del nuovo progetto residenziale del Gruppo Abitare In,Il progetto, situato nel quadrante nord-ovest della città di Milano, rappresenta un nuovo intervento di rigenerazione urbana che restituisce alla città un'area dismessa . Il tessuto urbano è incastonato da tre edifici che andranno a creare nuovo valore per il contesto urbano."Siamo orgogliosi di comunicare la chiusura di un nuovo accordo di fornitura con il Gruppo Abitare In - ha dichiarato, Amministratore Delegato di Sciuker Frames - . Grazie a questa partnership continuiamo il nostro percorso di crescita e allo stesso tempo siamo fieri di contribuire al processo di rigenerazione e sviluppo che sta coinvolgendo la città di Milano".