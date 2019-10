© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sciuker Frames parteciperà al, grazie alla presenza del Partner Internazionale. L'evento, che si terrà dal 5 all'8 novembre 2019 a Shanghai presso il New International Expo Centre (SNIEC), "è un must per tutti i produttori di serramenti che vogliono affermarsi nel mercato internazionale - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Sciuker Frames- . Il nostro obiettivo è incontrare nuovi buyer nazionali ed internazionali e trasferire il valore del Brand Sciuker Frames al mercato asiatico".e per questo motivo Wind Constructions Building Materials ha deciso di investire ed esporre le finestre ecosostenibili dal design Made in Italy firmate Sciuker Frames a Fenestration Bau 2019.La decisione di partecipare all'evento è stata presa a seguito del successo della fiera dell'edilizia internazionale svolta a Guangzhou che ha comportato la campionatura di primari operatori cinesi del settore.