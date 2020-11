Sciuker Frames, nuovo contratto per efficierntamento energetico

(Teleborsa) - Sciuker Frames azienda attiva nel settore degli infissi quotata all'AIM Italia, comunica che la controllata Sciuker Ecospace ha firmato il settimo contratto d'appalto per l'efficientamento di un nuovo complesso residenziale del valore di 3,1 milioni di euro in qualità di General Contractor.

Continua l'acquisizione di nuovi contratti d'appalto da parte della controllata, confermando un trend molto positivo non solo

per la chiusura dell'anno, ma anche per i mesi successivi.

