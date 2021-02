(Teleborsa) - Sciuker Frames, gruppo operativo nel segmento della green economy, fa sapere che la controllata Sciuker Ecospace ha sottoscritto un nuovo contratto d'appalto dal valore complessivo lordo pari a 2,65 milioni di euro per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica di

due nuovi complessi residenziali.



Con la firma del 27esimo contratto di appalto, l'acquisito da inizio 2021 ammonta a 13,57 milioni, generando le seguenti performance

rispetto al budget: Target di acquisito trimestrale (15 milioni): raggiunto per il 90,5%; Target di acquisito annuale (60 milioni): raggiunto per il 22,6%.



Il backlog residuo del 2020, pari a 20,4 milioni sommato ai 13,57 milioni dei contratti firmati nel 2021 implicano un contributo - ad oggi - di Sciuker Ecospace sul fatturato 2021 di Sciuker Frames pari a 33,97 milioni di euro.



